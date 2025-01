Sconfitta casalinga per il Messina, Audace Cerignola implacabile 3-1

Nonostante l’entusiasmo suscitato dal recente cambio ai vertici societari e il rinnovato sostegno del pubblico, il Messina non è riuscito ad evitare una sconfitta interna contro l’Audace Cerignola, che ha prevalso per 3-1 allo stadio “Franco Scoglio”. La squadra giallorossa, con un organico ridotto e priva in panchina dell’allenatore Giacomo Modica, squalificato, ha subito la prima rete al quarto minuto, quando Ruggiero ha concretizzato un assist di Russo.

La reazione dei padroni di casa è stata vigorosa ma inefficace. Al 35’, un tiro di Luciani, deviato da un avversario, è terminato di poco a lato. Poco prima dell’intervallo, una rete di Anatriello è stata annullata per fuorigioco.

In apertura di secondo tempo, il Messina ha effettuato quattro sostituzioni, trovando il pareggio su rigore al 51’. Anatriello, al settimo gol stagionale, ha realizzato il penalty che lui stesso si era procurato. Tuttavia, l’Audace Cerignola ha reagito prontamente, ritrovando il vantaggio al 60’ grazie a Salvemini, autore di una rete che rievoca il suo passato giallorosso, su un altro assist di Russo. Pochi minuti dopo, al 64’, Romano ha siglato il definitivo 3-1.

Nei minuti finali, il Messina non è riuscito a creare ulteriori occasioni, mentre il direttore sportivo Domenico Roma si prepara ad affrontare il mercato invernale per rafforzare la rosa.

I marcatori della gara sono stati Ruggiero al quarto minuto, Anatriello su rigore al 51’, Salvemini al 60’ e Romano al 64’. La formazione del Messina comprendeva Krapikas, Ndir (sostituito da Morleo all’inizio del secondo tempo), Marino, Rizzo, Lia, Frisenna (uscito al 46’ per Anzelmo), Petrucci (sostituito da Adragna all’81’), Pedicillo, Ortisi (cambiato con Cominetti al 46’), Anatriello e Luciani (uscito per Petrungaro al 46’). In panchina l’allenatore Maurizio Miranda ha sostituito lo squalificato Giacomo Modica.

L’Audace Cerignola ha schierato Saracco, Romano, Capomaggio, Martinelli, Coccia (rimpiazzato da Velasquez al 72’), Sainz-Maza (uscito per Jallow all’81’), Tascone, Ruggiero (sostituito da Volpe all’81’), Russo (cambiato con Ingrosso al 61’), Achik (uscito per Ianzano all’81’) e Salvemini. L’allenatore era Giuseppe Raffaele. L’arbitro della partita è stato Sacchi di Macerata, che ha ammonito Ndir, Marino, Tascone, Velasquez e Krapikas, con un recupero di un minuto nel primo tempo e quattro minuti nel secondo. – Immagine di repertorio.

