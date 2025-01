Falso agente immobiliare 41enne denunciato per truffa a Catania

Un uomo di 41 anni è stato indagato dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa. Il soggetto, presentandosi come agente immobiliare di una nota agenzia, aveva interrotto da tempo il rapporto di lavoro con la stessa, continuando tuttavia a sfruttare il suo passato impiego per raggirare ignari acquirenti.

La vittima, un uomo di 38 anni, aveva contattato l’indagato interessato a un appartamento pubblicizzato online. Durante un incontro, il falso agente ha sconsigliato l’acquisto dell’immobile proposto, suggerendo invece un investimento in immobili all’asta nel comune di Sant’Agata Li Battiati. L’intermediario sosteneva che tali proprietà, del valore di mercato di 250.000 euro, sarebbero state acquistabili per soli 100.000 euro.

Attratto dall’offerta, l’acquirente ha accettato l’assistenza del 41enne, che si è occupato della documentazione necessaria per la partecipazione all’asta. Il truffatore ha richiesto un primo bonifico di 14.000 euro, spiegando che la somma era necessaria per l’offerta in tribunale e il pagamento dei relativi contributi. Qualche giorno dopo, ha chiesto ulteriori 5.000 euro, giustificandoli con spese per il notaio e l’avvocato.

Dopo il secondo versamento, il truffatore ha evitato di rispondere alle richieste di aggiornamento sull’asta, proponendo invece nuove operazioni, come l’acquisto di motocicli Vespa appartenuti alla polizia locale. Successivamente, il 41enne ha fatto perdere ogni traccia, ignorando le chiamate della vittima.

Resosi conto della truffa, il malcapitato ha denunciato l’accaduto presso il Commissariato Borgo Ognina, fornendo dettagli utili alle indagini.

