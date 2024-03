Schifani: un passo avanti verso la fine del precariato in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime soddisfazione per l’avvio del processo di stabilizzazione degli ex Pip. “Il superamento del precariato storico era un impegno elettorale che stiamo mantenendo”, afferma. Martedì 2 aprile, 745 lavoratori dell’Emergenza Palermo sono stati assunti a tempo indeterminato, segnando un passo significativo verso la sicurezza lavorativa.

Schifani sottolinea l’importanza di questo progresso, indicandolo come un regalo di Pasqua per coloro che hanno vissuto nell’incertezza per oltre vent’anni. Tuttavia, ribadisce l’impegno dell’amministrazione regionale nel garantire stabilità economica anche per il resto degli ex Pip. Lo stanziamento di 22,5 milioni di euro per il triennio 2024/2026 e le relative procedure avviate dalla Sas indicano un impegno concreto verso questo obiettivo.

