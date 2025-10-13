Screening visivi gratuiti nei Nebrodi con il Camper Lions

Tre giornate dedicate alla prevenzione visiva sono state organizzate dal Lions Club Capo d’Orlando, in collaborazione con il Leo Club locale, nell’ambito di “Ottobre, Mese della Vista”. L’iniziativa, realizzata con il Camper oftalmico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e dei Lions, prevede screening gratuiti della vista aperti a cittadini di tutte le età.

Il programma comprende tre tappe nei Nebrodi: mercoledì 15 ottobre a Tortorici, in Piazza Mazzini, dalle 8.30 alle 14.00; giovedì 16 ottobre a Castell’Umberto, in Piazza IV Novembre, con gli stessi orari; e venerdì 17 ottobre a Raccuja, in Via San Sebastiano, dalle 8.30 alle 12.30.

L’iniziativa rientra tra le attività di sensibilizzazione promosse dai Lions per incentivare la diagnosi precoce delle patologie oculari e diffondere la cultura della prevenzione. «Si tratta di un servizio gratuito rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare ai bambini e agli anziani, fasce spesso più esposte a disturbi della vista», hanno spiegato i promotori.

La tre giorni è sostenuta dai presidenti del Lions Club Capo d’Orlando, prof.ssa Maria Trusso Sfrazzetto, e del Leo Club, dott.ssa Francesca Taviano, con il coordinamento dell’Area Vista. L’obiettivo è rendere accessibili controlli oftalmici di base anche nei centri minori, favorendo un contatto diretto con specialisti e strumenti diagnostici mobili.

