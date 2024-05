Schifani: azioni legali contro i “no” per difendere il Ponte sullo Stretto

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha ribadito il suo impegno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nonostante le critiche. Schifani ha espresso fermezza contro le opposizioni, annunciando azioni legali per difendere l’interesse della Sicilia. Il governatore ha dichiarato: “Il Ponte si deve fare e si farà. Abbiamo stanziato fondi per 1,3 miliardi, dimostrando fiducia nel progetto”. Schifani ha espresso frustrazione nei confronti delle opposizioni, accusandole di ostacolare lo sviluppo della regione.

Le dichiarazioni del presidente Schifani sono state rese durante il suo sostegno al candidato sindaco Walter Tesauro a Caltanissetta. Questo intervento arriva in risposta alle critiche mosse dai Verdi, con il portavoce Angelo Bonelli che ha annunciato un terzo esposto contro il progetto del Ponte. Schifani ha rilasciato una dichiarazione chiara riguardo alle azioni intraprese dall’opposizione, definendole un ostacolo alla crescita e allo sviluppo della regione.

Le accuse di mancanza di trasparenza e presunta corruzione sono state respinte con fermezza da Schifani, il quale ha annunciato un’azione legale contro chiunque danneggi l’opera. Anche la società “Stretto di Messina” sta valutando misure legali contro le accuse di Bonelli.

Il confronto tra Schifani e Bonelli riflette una divisione politica riguardo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Mentre Schifani enfatizza l’importanza strategica dell’opera per lo sviluppo della regione, Bonelli solleva preoccupazioni riguardo all’utilizzo di fondi pubblici e trasparenza nelle procedure.

La questione del Ponte sullo Stretto di Messina rimane dibattuta, con posizioni contrastanti tra sostenitori e oppositori dell’opera. Le azioni legali annunciate da entrambe le parti suggeriscono una fase di tensione e conflitto riguardo alla sua realizzazione.

