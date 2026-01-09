Conclusi i lavori di messa in sicurezza del Torrente Papardo a Messina

Si sono conclusi a Messina gli interventi di riqualificazione idraulica del torrente Papardo, nel settore nord della città. L’opera, dal valore complessivo di 189 mila euro, è stata disposta dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana e portata a termine a seguito di una procedura avviata in condizioni di urgenza.

I lavori si erano resi necessari dopo gli eventi meteorologici di particolare intensità che, nel gennaio dello scorso anno, avevano interessato il territorio cittadino. Le precipitazioni avevano provocato il danneggiamento di una briglia del torrente in contrada Carcarazza, in prossimità del campo di rugby “Arturo Sciavicco”. Il cedimento della struttura aveva alterato il normale deflusso delle acque, determinandone la deviazione verso la sponda sinistra e causando il trascinamento di materiale detritico verso valle.

Alla luce delle criticità emerse, l’Autorità di bacino ha disposto un intervento finalizzato alla messa in sicurezza e al ripristino funzionale del tratto interessato. Le opere hanno riguardato il consolidamento delle sponde, realizzato mediante la posa di gabbioni metallici per uno sviluppo complessivo di circa quaranta metri, con l’obiettivo di contenere i fenomeni di erosione e stabilizzare l’alveo.

Contestualmente è stata ricostruita la briglia in calcestruzzo, in sostituzione di quella compromessa dagli eventi alluvionali, così da ristabilire il corretto regime di scorrimento delle acque del torrente. Con il completamento degli interventi, l’area interessata è stata restituita a condizioni di maggiore sicurezza idraulica, riducendo il rischio connesso a future precipitazioni intense e garantendo il regolare deflusso delle acque nel tratto interessato.

