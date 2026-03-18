Incarichi dirigenziali al Policlinico di Messina, confronto con i sindacati

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la Direzione aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” e le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria, finalizzato a chiarire i criteri adottati per la nuova assegnazione degli incarichi dirigenziali nell’Area Sanità. Il confronto era stato sollecitato dalla UIL-FP a seguito di segnalazioni relative a una diminuzione della retribuzione per alcuni dirigenti dopo la recente graduazione degli incarichi.

Nel corso della riunione, la Direzione ha illustrato le modalità di applicazione del nuovo sistema, evidenziando che il percorso ha avuto inizio nel luglio 2025 con l’approvazione del regolamento condiviso con le sigle sindacali, riguardante sia le funzioni gestionali sia quelle professionali. Successivamente, a dicembre, è stata effettuata la ricognizione degli incarichi e pubblicato l’avviso interno per il loro conferimento, con ricadute economiche già visibili nelle buste paga di febbraio. L’ultima assegnazione risaliva al 2016.

I dati presentati indicano un aumento retributivo per 471 dirigenti e il riconoscimento di incarichi a professionisti precedentemente esclusi. Per 164 dirigenti, invece, è stata registrata una riduzione della retribuzione di posizione, compensata dall’applicazione della clausola di garanzia prevista dal CCNL 2022-2024, che stabilisce soglie minime in base all’anzianità.

“La Uil-FP e la CISL Medici Messina esprimono apprezzamento per un percorso trasparente e partecipato che per la prima volta applica concretamente il principio di equità”, dichiarano Livio Andronico, Giuseppe Costa, Paolo Todaro e Sandro Princiotta. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre annunciato il proseguimento del monitoraggio sugli effetti del nuovo sistema.

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