Scandalo Sanità in Sicilia, eseguite nove misure cautelari per corruzione

Nell’ambito di una complessa indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito una serie di misure cautelari personali nei confronti di nove individui nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Perugia. L’operazione, denominata “Vasi Comunicanti”, ha visto la collaborazione dei militari dei corrispondenti Comandi Provinciali del Corpo.

L’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, riguarda quattro Direttori di Unità Operative Complesse (U.O.C.) o Dipartimenti di Aziende Ospedaliere della Sicilia orientale, tre rappresentanti di società di distribuzione locale di multinazionali produttrici di dispositivi medici, un rappresentante di tali multinazionali e un provider per l’organizzazione di eventi. Questi soggetti sono indagati per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Secondo gli elementi raccolti durante l’indagine, tre società distributrici locali di multinazionali del settore dei dispositivi medici avrebbero promesso e versato somme significative di denaro ai dirigenti sanitari coinvolti. In cambio, questi ultimi avrebbero organizzato convegni e congressi di medicina, inclusi eventi formativi, come quello svoltosi a Catania nel maggio scorso. Le sponsorizzazioni finanziarie avevano l’obiettivo di garantire che i dispositivi medici delle società finanziatrici fossero preferiti durante gli interventi chirurgici.

L’indagine, ancora in fase preliminare, non ha ancora permesso il contraddittorio con le parti coinvolte. Tuttavia, le evidenze raccolte finora suggeriscono una rete di corruzione diffusa nel settore sanitario della Sicilia orientale, con implicazioni significative per la trasparenza e l’integrità delle procedure mediche e amministrative.

