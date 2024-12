Serata di riconoscimenti e riflessioni per l’Ordine dei Medici di Trapani

Un evento di grande rilievo si è svolto presso la sede dell’Ordine dei Medici di Trapani, dove si è celebrato il percorso professionale di coloro che hanno raggiunto i 50 e 25 anni dalla laurea, oltre all’ingresso nella professione di giovani medici con il giuramento di Ippocrate.

Il presidente dell’Ordine, Vito Barraco, ha evidenziato il valore dell’iniziativa, affermando: “Abbiamo fortemente voluto questo evento per celebrare la dedizione e il valore umano dei nostri colleghi che, in 50 anni di attività, hanno dedicato la loro vita agli altri, incarnando pienamente i valori della nostra professione. È stato commovente ascoltare i loro racconti: testimonianze di vita, di sacrifici e di un impegno costante rivolto soprattutto alle persone più fragili, in un momento storico in cui la sanità pubblica attraversa una crisi profonda”.

Durante la serata, i medici premiati hanno condiviso i loro ricordi, emozionandosi nel ripercorrere il proprio cammino professionale. Tali testimonianze, dense di sacrificio e dedizione, sono state riconosciute come fonte di ispirazione per le nuove generazioni, evidenziando il profondo senso di responsabilità verso i pazienti.

Barraco ha inoltre ribadito: “Il messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani colleghi è quello di non dimenticare mai il cuore della nostra professione: prendersi cura degli altri, con particolare attenzione per chi è più fragile e vulnerabile. L’Ordine deve essere la casa di tutti i medici, un luogo che li sostiene, li tutela e ne valorizza il lavoro, non solo per le competenze professionali, ma anche per le doti umane”.

Un momento centrale è stato il giuramento di Ippocrate, compiuto dai giovani laureati, che ha rappresentato un passaggio simbolico ed emozionante, consolidando il legame tra generazioni. La serata ha permesso anche di riflettere sul futuro della professione medica, sottolineando la necessità di affrontare le sfide attuali del sistema sanitario pubblico.

