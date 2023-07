Cusmano: rottamazione tributi, un’opportunità per i pirainesi

Cusmano insiste sull’opportunità di rottamare i tributi comunali a Piraino, vantaggiosa per il Comune e i cittadini. È stata richiesta la convocazione urgente del consiglio comunale per l’adesione.

L’Avv. Cusmano, capogruppo della minoranza in consiglio comunale, continua a ribadire l’importanza della rottamazione dei tributi comunali a Piraino. Secondo Cusmano, questa rappresenta un’opportunità imperdibile per consentire ai cittadini di estinguere i debiti tributari verso il comune, evitando il pagamento di sanzioni e interessi.

La rottamazione dei tributi comunali offre numerosi vantaggi sia per il Comune che per i cittadini. Da un lato, facilita l’incasso dei residui attivi, riducendo il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Dall’altro, permette ai cittadini di adempiere ai propri obblighi contributivi senza l’onere delle pesanti sanzioni e degli interessi.

Cusmano sottolinea che non possiamo rimanere in attesa, ma dobbiamo agire tempestivamente. Pertanto, è stata inviata una nota urgente al presidente del Consiglio Comunale per richiedere la convocazione del consesso al fine di deliberare sull’adesione del Comune di Piraino alla rottamazione 2023 quater. Inoltre, è stata depositata tutta la documentazione necessaria per procedere con tale adesione.

La proposta di rottamazione rappresenta un’occasione da non perdere per i cittadini di Piraino che desiderano regolarizzare la propria situazione contributiva e alleggerire il peso dei debiti tributari.

Ora resta da attendere la convocazione del consiglio comunale e la successiva valutazione e deliberazione sull’adesione alla rottamazione dei tributi.

