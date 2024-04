Basile accoglie il Comandante della Polizia Stradale di Messina

Questa mattina, il sindaco Federico Basile ha incontrato il nuovo Comandante della Polizia Stradale, Antonio Capodicasa, presso palazzo Zanca. Presenti anche il vicesindaco Salvatore Mondello.

Durante l’incontro, il Sindaco ha esteso il suo personale benvenuto al nuovo Comandante, confermando l’impegno nell’instaurare e consolidare i rapporti istituzionali con tutte le Forze dell’Ordine, in linea con il principio di leale collaborazione.

L’occasione è stata sfruttata per enfatizzare l’importanza della sicurezza stradale. Il Comandante ha espresso disponibilità nel continuare sinergie per promuovere progetti formativi, in particolare per la popolazione scolastica, al fine di sensibilizzare sulle conseguenze dei comportamenti scorretti in strada e implementare azioni preventive.

Capodicasa, proveniente da Siracusa dove ha guidato la Polizia Stradale per 14 anni, si è recentemente insediato a Messina, sostituendo il precedente comando.

