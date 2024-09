Arrestato 20enne, nascondeva la droga a casa della nonna

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno arrestato un ventenne, senza precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. L’operazione si è svolta in flagranza di reato.

La scoperta è avvenuta grazie a un’attività investigativa mirata che ha permesso di monitorare le azioni del giovane. L’indagine ha rivelato che il ventenne frequentava regolarmente la zona di Piazza San Biagio con l’intento di vendere droga ai passanti. Durante i servizi serali, gli agenti hanno osservato il giovane entrare e uscire ripetutamente da un’abitazione in via San Biagio, dopo brevi incontri con diverse persone, suggerendo l’ipotesi che l’abitazione fosse utilizzata per custodire la droga destinata alla vendita.

In seguito a tali osservazioni, i poliziotti hanno fermato il ventenne durante uno dei suoi spostamenti e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. Nel controllo, sono stati trovati sei involucri contenenti cocaina/crack e tre involucri di cocaina, per un totale di circa 2,8 grammi di sostanza. Inoltre, lo smartphone del giovane è stato sequestrato dopo che il soggetto aveva tentato di spegnerlo per evitare l’accesso ai dati.

Successivamente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione della nonna del giovane. In tale contesto, sono stati rinvenuti ulteriori 14 involucri di cocaina/crack e 4 involucri di cocaina, per un totale di 8,5 grammi di sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato trasferito presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania in attesa di ulteriori disposizioni giudiziarie.

