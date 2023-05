Meteo in Sicilia: fine settimana all’insegna del caldo e del sole

Il maltempo sembra essere ormai alle spalle in Sicilia, almeno per il momento. Nelle prossime ore, infatti, l’Isola sarà avvolta da un’onda di caldo proveniente dall’anticiclone africano. Si prevede, dunque, un fine settimana di sole e temperature primaverili che raggiungeranno anche i 26 gradi in alcune zone dell’Isola.

Secondo le previsioni meteo, il campo di alte pressioni che sta per arrivare garantirà tempo stabile e assolato ovunque. Solo giovedì sarà presente qualche nuvola, ma da venerdì cieli sereni o poco nuvolosi in prevalenza sul litorale ionico, sull’Appennino e nelle zone interne, mentre sul litorale tirrenico e meridionale cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi.

L’aumento delle temperature si farà sentire soprattutto sabato, quando si attesteranno sui 25/26 gradi. Il sole sarà il protagonista sia sabato che domenica, ma la situazione sarà solo momentanea. Infatti, già da lunedì, l’inizio di una nuova settimana porterà un peggioramento del tempo con temporali e possibili nubifragi in tutta Italia, compresa la Sicilia.

