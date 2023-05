Entusiasmo Ponte sullo Stretto, Germanà: dedico il risultato a Nino Calarco

Entusiasmo per il Ponte sullo Stretto di Messina:

Il senatore Nino Germanà dedica il risultato a Nino Calarco.

Il senatore Nino Germanà, relatore della legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, ha esultato insieme a suo padre Basilio, un vero e proprio motore delle battaglie per la realizzazione di questa grande infrastruttura. Germanà ricorda anche il senatore Nino Calarco, presidente della Stretto di Messina per molti anni, figura dimenticata della stagione del Ponte.

Germanà sottolinea l’importanza del lavoro costante e pragmatico svolto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nonché dall’esecutivo di centrodestra, per dare finalmente forma a un progetto che la sinistra aveva accantonato per anni. Il senatore vuole ricordare tutti i siciliani che si sono battuti per la realizzazione del Ponte, tra cui il compianto senatore messinese Nino Calarco, giornalista e politico con grandi idee. Calarco ha diretto la Gazzetta del Sud per 44 anni ed è stato presidente della Società Stretto di Messina dal 1987 al 2002, con l’obiettivo di collegare la Sicilia all’Europa.

© Riproduzione riservata.