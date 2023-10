Dafne Musolino alla guida di Italia Viva Messina

Messina, domenica scorsa, si è tenuto il congresso del partito di Matteo Renzi, Italia Viva. L’obiettivo dichiarato: rafforzare la presenza nel territorio messinese. Il congresso provinciale ha visto l’elezione delle cariche rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale, con sorprese e nomi di spicco.

Massimo Simeone è stato eletto presidente provinciale, mentre la new entry è Dafne Musolino, che prende il posto di presidente della Città Metropolitana, succedendo a De Luca. L’ufficializzazione dell’elezione di Davide Faraone come presidente regionale per la Sicilia e di Matteo Renzi come presidente nazionale di Italia Viva è attesa a breve.

Simeone e Musolino hanno sottolineato l’impegno di Italia Viva nel territorio messinese, dichiarando: “La nostra presenza è concreta e fattiva. Le elezioni segnano l’inizio di una nuova fase per il partito, che si propone come interprete delle esigenze locali, traducendole in azioni concrete. La partecipazione numerosa all’assemblea dimostra la volontà di fare politica e partecipare attivamente alle scelte della comunità.”

I due leader hanno anche sottolineato l’importanza di un’azione sinergica e coordinata tra città e provincia su questioni chiave come sanità, lavoro, servizi essenziali, ambiente e gestione dei rifiuti. L’esperienza amministrativa sarà un punto di forza per affrontare con decisione le sfide locali.

