Allerta meteo domani in Sicilia, chiuse diverse tratte ferroviarie

In merito alle limitazioni al traffico ferroviario causate dall’allerta meteo in Sicilia, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha esortato i cittadini alla massima prudenza, dichiarando: «Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità domani 17 gennaio 2025 per l’allerta meteo in alcune aree della regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario». Le misure si rendono necessarie a fronte delle avverse condizioni meteorologiche che coinvolgeranno diverse aree, con allerte classificate come rosse e arancioni.

Le restrizioni al traffico ferroviario, annunciate da Rfi, comprendono la chiusura di alcune linee. Tra queste si segnalano le tratte Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Inoltre, verranno apportate riduzioni di servizio su altre linee, come la Messina-Siracusa e la Palermo-Agrigento. Nella tratta Piraineto-Marsala, i primi convogli previsti per la mattinata saranno soppressi.

Tali misure sono state adottate per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario, tenendo conto dei rischi idrogeologici e dell’imprevedibilità delle condizioni meteo.

L’assessore Aricò ha sottolineato l’importanza di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, invitando la popolazione a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti e a monitorare eventuali aggiornamenti. – Leggi l’articolo sulla chiusura delle scuole in diversi Comuni siciliani.

