Meteo, Allerta Rossa in Sicilia, scuole chiuse in diversi Comuni

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un avviso di allerta rossa per condizioni meteorologiche avverse. A partire dalle prime ore di venerdì 17 gennaio 2025 e per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni di intensità variabile, da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci e temporali. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica significativa e forti raffiche di vento. Inoltre, sono attesi venti provenienti dai quadranti orientali, con intensità che varierà da forte a burrasca, raggiungendo in alcuni casi la burrasca forte. Le condizioni meteorologiche potrebbero causare mareggiate lungo le coste più esposte.

In previsione di tali eventi, numerosi comuni siciliani hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici. Tra i Comuni interessati figurano Messina, Gioiosa Marea, Patti, Brolo, Piraino, Sinagra, Ficarra, Barcellona, Milazzo, Santa Teresa di Riva, Taormina, Furci Siculo, Roccalumera, Giardini Naxos, Castelmola, Savoca, Alì Terme, Sant’Alessio Siculo, Francavilla di Sicilia, Mandanici, Pagliara, Antillo, Limina, Graniti, Gaggi, Letojanni, Gallodoro, Forza d’Agrò, Pagliara, Nizza di Sicilia e Fiumedinisi.

L’attenzione rimane alta su tutto il territorio regionale, con particolare riguardo per le aree maggiormente a rischio a causa di condizioni meteo estreme, che potrebbero causare disagi significativi e compromettere la sicurezza. Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare tutte le misure precauzionali necessarie. – Leggi l’articolo sulla chiusura di alcune tratte ferroviarie.

