Alessandro De Leo è il nuovo segretario della Commissione UE

Forza Italia all’ARS ha accolto con soddisfazione la nomina di Alessandro De Leo a Segretario della Commissione per l’esame delle attività dell’Unione Europea, posizione che implica responsabilità strategiche nell’ambito delle politiche comunitarie. Il Gruppo parlamentare di Forza Italia presso l’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso stima per il nuovo incarico assegnato a De Leo, ritenendolo una figura di “grande competenza e impegno politico”, come sottolineato nella dichiarazione ufficiale del partito.

Il ruolo di Segretario della Commissione UE all’ARS si rivela particolarmente significativo per la compatibilità delle norme regionali con il quadro normativo dell’Unione Europea. “Siamo certi che saprà svolgere al meglio il ruolo che gli è stato conferito grazie alla fiducia dei colleghi”, prosegue la nota del Gruppo Forza Italia, che evidenzia l’importanza del nuovo incarico per favorire uno sviluppo armonico delle politiche comunitarie in Sicilia.

Nel messaggio di auguri indirizzato a De Leo, Forza Italia ribadisce la centralità della Commissione UE nel contesto legislativo regionale, sottolineando come la verifica di conformità delle normative siciliane con quelle comunitarie rappresenti un punto cardine della legislatura all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il Gruppo conclude affermando: “A nome di tutto il Gruppo parlamentare, auguriamo al collega De Leo buon lavoro, certi che saprà interpretare questo incarico con dedizione, professionalità e visione europea, sempre a vantaggio dei cittadini siciliani.”

