Regolamento UE 2024/886, bonifici istantanei senza costi extra

Il Regolamento UE 2024/886, relativo ai bonifici istantanei, è stato ufficialmente adottato, segnando un passo significativo verso la semplificazione e il miglioramento dei servizi bancari nell’Unione Europea. La misura, frutto del lavoro della Commissione ECON del Parlamento Europeo, mira a eliminare costi aggiuntivi per i cittadini e garantire maggiore efficienza nei pagamenti.

Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia e vice capodelegazione del Gruppo PPE, ha commentato: «Le nuove regole rappresentano una conquista di libero mercato e semplificazione per i cittadini». Tra le principali novità, lo stop alle spese extra rispetto ai bonifici ordinari e la riduzione dei tempi di transazione, ora fissati a un massimo di 10 secondi.

Falcone ha evidenziato come il nuovo regolamento risponda alla necessità di un’Europa più vicina ai bisogni delle persone: «L’Europa è intervenuta per abbattere le spese superflue a carico degli utenti, rafforzare la sicurezza delle transazioni ed efficientare i servizi bancari». La nuova normativa stabilisce che i bonifici istantanei saranno gratuiti o avranno un costo equivalente a quello di un bonifico tradizionale, in base alle politiche dei singoli istituti bancari.

L’eurodeputato ha inoltre sottolineato l’importanza di tali misure per cittadini e imprese nei 27 Paesi SEPA, sottolineando l’impegno dell’Unione Europea nel facilitare la vita quotidiana dei suoi cittadini: «Questa misura – ha concluso – riflette un’idea di UE che non si limita alla burocrazia, ma si impegna come attore politico a semplificare la vita degli europei».

