Oltre 120 tatuatori internazionali alla Palermo Tattoo Convention

La decima edizione della Palermo Tattoo Convention si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 2024 presso il PalaGiotto di Piazza Rocco Chinnici. Si tratta di un evento attesissimo per gli amanti dei tatuaggi, che vedrà la partecipazione di oltre 120 tatuatori provenienti da tutto il mondo, offrendo al pubblico l’opportunità di osservare e, per chi lo desidera, farsi tatuare da artisti di fama internazionale.

Tra i nomi più importanti di questa edizione spiccano Koji Yamaguchi, celebre per il suo stile tradizionale giapponese, Quang Pham, maestro iperrealista dal Vietnam, e Onny Somboon, specializzato nel realismo a colori dalla Thailandia. Dall’Inghilterra arriverà Glenn Cuzen, noto per le sue apparizioni nel programma televisivo Ink Master, mentre l’Italia sarà rappresentata da Luca Natalini, uno dei più rinomati tatuatori del Paese, e da Claudio Ciliberti, esperto nell’arte tribale e nei tatuaggi a bacchetta. Saranno presenti anche alcuni protagonisti della scena siciliana, come Francesco Baio, Christian Boatta, Fabio La China, Aronne Motta e Nino Greco.

L’evento non si limita ai soli tatuaggi: i visitatori potranno assistere a numerose performance, tra cui esibizioni di street art, spettacoli di burlesque, e show musicali con DJ set, spaziando dal rock al rockabilly. Sono previsti anche contest di tatuaggi e musica rap. Tra le mostre d’arte in programma, si segnala la presenza di opere dell’artista SMOKE (Francesco Gnoffo) e di Raffaele Giacalone Ottoleone, che realizzerà una performance artistica su una SEAT Arona.

L’area espositiva includerà stand di merchandising, cibo e bevande, nonché spazi dedicati ad automobili e moto. La manifestazione si concluderà con le attese premiazioni degli artisti vincitori nei vari contest, oltre a sessioni di live painting e DJ set.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo