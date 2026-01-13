ACR Messina cambia guida tecnica, Romano sollevato dall’incarico

L’ACR Messina ha ufficializzato la conclusione del rapporto con l’allenatore Pippo Romano e con il suo staff. La decisione è maturata al termine di una fase di valutazioni interne protrattasi per diverse ore e ha trovato conferma nelle ultime comunicazioni del club, che ha scelto di interrompere il percorso tecnico avviato nei mesi scorsi. Una scelta che arriva nonostante la società abbia riconosciuto al tecnico il merito di aver guidato la squadra in una fase definita “estremamente delicata”, culminata in risultati ritenuti decisivi per la continuità sportiva.

Nel comunicato diffuso, la dirigenza dell’ACR Messina ha espresso “profonda gratitudine” per l’impegno e la professionalità dimostrati da Romano e dai suoi collaboratori, sottolineando come il lavoro svolto rappresenti “un capitolo significativo” della recente storia biancoscudata. La società ha inoltre evidenziato come gli obiettivi raggiunti siano stati considerati fondamentali in un contesto complesso.

In attesa di definire l’assetto definitivo della panchina, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente ad Alessandro Parisi e Domenico Bombara, incaricati di gestire la fase di transizione nelle prossime settimane.

Parallelamente prosegue il confronto sui possibili successori. La pista che conduceva a Davide Moro non avrebbe trovato un’intesa tra le parti. Tra i profili valutati figura Emanuele Pesoli, mentre prende corpo anche un’ipotesi internazionale che porta a Walter Pandiani, ex attaccante del Deportivo La Coruña. Resta sullo sfondo anche il nome dell’esperto Vincenzo Feola.

