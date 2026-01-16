Manovra regionale, inserita “norma fake” da un milione di euro
L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento contenente una “norma fake”, presentata dal deputato Ismaele La Vardera, che prevedeva lo stanziamento di un milione di euro a favore di Comuni con una forma giuridica inesistente. Il voto si è svolto il 20 dicembre scorso, alle 22.18, durante la fase conclusiva dell’esame della manovra finanziaria regionale.
Dalla ricostruzione basata sul resoconto parlamentare e sui dati del sistema elettronico emerge che, a fronte di 60 deputati presenti in aula, hanno votato in 40: 26 a favore e 14 contro. Tra i voti favorevoli figurano nove deputati di Forza Italia, sette di Fratelli d’Italia, due della Lega, un autonomista, tre del Partito democratico e due di Sud chiama Nord. Hanno espresso voto contrario nove deputati del Movimento 5 Stelle, quattro del Pd e lo stesso La Vardera, autore della “norma fake”. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, risulta presente ma non votante.
L’emendamento era composto da otto commi ed è stato presentato come testo aggiuntivo, senza il preventivo esame della commissione Bilancio. Le risorse previste attingevano alle riserve destinate ai Comuni, evitando così la necessità di una nuova copertura finanziaria e l’intervento del governo regionale. A presiedere la seduta era il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, mentre il vicepresidente Nuccio Di Paola ha richiesto il voto nominale palese. Nessuno degli assessori-deputati presenti in aula ha partecipato alla votazione; il presidente della Regione non era presente in quel momento.
La disposizione, redatta con riferimenti a enti inesistenti, non è applicabile e rende il milione di euro formalmente stanziato ma non utilizzabile. Il Codacons ha parlato di “lesione gravissima alla credibilità delle istituzioni democratiche”, annunciando esposti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per verificare responsabilità e carenze nei controlli amministrativi e tecnici preventivi.
