Ortopedia Ospedale di Patti, il caso arriva in commissione Salute all’Ars

La vicenda relativa al reparto di Ortopedia dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti approda all’Assemblea regionale siciliana. La commissione Salute dell’Ars ha infatti disposto un’audizione dedicata alle criticità emerse dopo l’iniziativa del deputato regionale Ismaele La Vardera, esponente del movimento Controcorrente, che nei giorni scorsi aveva effettuato un accesso diretto nel reparto.

Nel corso della seduta saranno ascoltati i vertici dell’Asp di Messina. La convocazione riguarda il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Trimarchi. L’audizione è finalizzata ad approfondire le segnalazioni relative al funzionamento del reparto, con particolare riferimento alla copertura delle prestazioni sanitarie.

Secondo quanto denunciato da La Vardera, l’attività dell’Ortopedia sarebbe limitata alle sole fasce orarie diurne a causa di una carenza di personale medico. In base alle informazioni rese pubbliche, il numero ridotto di professionisti in servizio inciderebbe sulla continuità assistenziale, anche in relazione alla situazione di tre medici che usufruirebbero dei benefici previsti dalla legge 104.

Tra i temi che verranno affrontati figura anche la gestione del trasferimento del dottor Mario Macrì, indicato come uno dei punti oggetto di approfondimento da parte della commissione.

Alla seduta parteciperanno inoltre l’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni, il dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino e lo stesso La Vardera, chiamato a illustrare le circostanze che hanno portato all’apertura del caso in sede parlamentare.

👁 Articolo letto 2.212 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.