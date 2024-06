Un finto broker truffa anziano catanese di 83 anni, denunciato

Un uomo di 69 anni, residente a Salerno, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per truffa aggravata online dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”. Il malvivente si è finto broker di una nota compagnia di investimenti per derubare un anziano catanese di 83 anni dei risparmi di una vita.

Il truffatore ha elaborato un piano complesso per ottenere la fiducia dell’anziano, promettendogli investimenti sicuri e redditizi. La vittima è stata contattata telefonicamente dal falso broker che, con l’inganno, ha prospettato possibilità di guadagni elevati grazie a tassi di interesse particolarmente vantaggiosi. Allettato dalla proposta, l’anziano ha fornito le proprie credenziali bancarie, permettendo al truffatore di svuotargli il conto corrente in poche ore, con prelievi per un totale di 150 mila euro.

Non soddisfatto, il truffatore ha ricontattato la vittima dopo alcuni mesi, questa volta spacciandosi per un dipendente di un’agenzia di recupero crediti. Ha promesso di aiutare l’anziano a recuperare i 150 mila euro rubati, chiedendo 3 mila euro per la consulenza. Ancora una volta, l’anziano ha pagato nella speranza di riottenere il denaro.

Realizzando di essere stato ingannato, l’anziano si è rivolto agli agenti del Commissariato Borgo Ognina. La polizia ha avviato immediatamente le indagini, analizzando i numeri telefonici e le transazioni bancarie. Questo ha permesso di identificare e denunciare il 69enne di Salerno per truffa aggravata.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo