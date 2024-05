Graduatoria Editoria Siciliana: contributi per oltre 2 milioni di euro

La graduatoria definitiva della misura a sostegno dell’editoria è stata pubblicata, con aggiornamenti deliberati dal Comitato Fondo Sicilia il 29/04/2024. Gestita dall’Irfis e promossa dal Governo Regionale, la misura ha destinato contributi per un totale di 2,06 milioni di euro, distribuiti a 107 imprese diverse. Dodici domande sono state escluse per mancanza di requisiti.

Il processo di erogazione delle risorse, gestito dall’Irfis, è previsto entro il mese di maggio. L’editoria online ha ottenuto la quota più consistente, con contributi per 1,01 milioni di euro assegnati a 45 soggetti distinti. Per l’editoria cartacea non quotidiana, sono stati destinati 80.214 euro, suddivisi in 7 posizioni. Le emittenti televisive hanno ricevuto un totale di 708 mila euro, suddivisi in 29 posizioni, mentre alle radio sono stati destinati 269 mila euro, suddivisi in 26 posizioni.

Per consultare la graduatoria completa, si rimanda alla pagina ufficiale della misura sul sito dell’Irfis: https://www.irfis.it/editoria-2024

