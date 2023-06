Variabilità meteorologica in Sicilia: le previsioni per domenica

Un fine settimana di incertezze meteorologiche in Sicilia. L’estate ancora in attesa di decollare mentre persistono le condizioni di instabilità atmosferica.

Le previsioni del tempo per domenica, 11 giugno, indicano condizioni variabili in tutta la Sicilia. Nonostante la presenza di un’area di alta pressione, sono attesi annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Lungo la costa tirrenica cieli molto nuvolosi o coperti, con brevi schiarite nel pomeriggio e deboli piogge in serata.

Lungo la costa ionica si alternano nubi sparse e schiarite per l’intera giornata, mentre lungo la costa meridionale si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi durante l’intera giornata. Sull’Appennino ci sarà variabilità del tempo, con maggiori schiarite nel pomeriggio, mentre nelle zone interne si avrà inizialmente poche nuvole o nuvolosità parziale, ma con un aumento delle nubi nel pomeriggio. I venti saranno deboli settentrionali in attenuazione e la temperatura si manterrà intorno ai 4100 metri di quota.

Il mar Tirreno e il Mar di Sicilia saranno poco mossi, mentre il Canale di Sicilia sarà da poco mosso a mosso.

© Riproduzione riservata.