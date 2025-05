Santo Versace riceve il Dottorato Honoris Causa a Messina

La cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” si è svolta nell’Aula Magna dell’Università di Messina, dove il dott. Santo Versace, imprenditore di rilievo nell’industria della moda internazionale, è stato insignito di tale onorificenza. La sua Lectio Doctoralis, dal titolo “Dal Superfluo all’Essenziale. Riscoprire il lusso italiano come strumento di innovazione armonica e inclusione”, ha esemplificato il suo approccio al business e al lusso.

La Laudatio è stata letta dal prof. Augusto D’Amico, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, alla presenza della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, del Direttore del Dipartimento di Economia, prof. Gustavo Barresi, e di altri esponenti dell’ateneo. Versace, considerato uno dei principali manager nell’ambito della moda, ha co-guidato la Maison Versace con suo fratello Gianni, portandola a diventare un simbolo di lusso mondiale. Grazie alla sua visione, il marchio ha esteso la sua influenza a vari settori, tra cui abbigliamento, profumi, e arredamento.

Versace ha anche ricoperto il ruolo di Presidente Fondatore di Altagamma, un’associazione creata nel 1992 per promuovere le aziende italiane di alta gamma. Durante la cerimonia, la Rettrice ha espresso gratitudine nei confronti del dott. Versace per il suo contributo alla diffusione del made in Italy, mentre l’imprenditore ha sottolineato l’importanza di non rinunciare ai propri sogni e di lottare per raggiungere gli obiettivi.

Oltre al suo impegno nel mondo dell’impresa, Versace ha evidenziato l’importanza della dignità delle risorse umane e del coinvolgimento sociale. Ha raccontato del suo impegno attraverso la Fondazione Santo Versace, creata nel 2021, con progetti significativi come “Abbracci in Libertà”, volto a sostenere il legame madre-figlio nel carcere di Bollate, e “Il Miracolo della Vita”, che aiuta giovani madri senza fissa dimora nella baraccopoli di Kibera a Nairobi.

