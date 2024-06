Sequestrati 61 chili di droga dalla Polizia, arrestato 34enne catanese

La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha sequestrato 61 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascoste in un’auto abbandonata. Un uomo di 34 anni, residente a Catania, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante le consuete operazioni volte a contrastare il traffico di stupefacenti, gli agenti hanno notato i movimenti sospetti di un individuo che, dopo essere entrato a piedi in un parcheggio multipiano, ne usciva con una busta voluminosa. Il successivo controllo ha rivelato che la busta conteneva tre pacchi di marijuana, del peso complessivo di circa 3 chilogrammi, oltre a 800 euro in contanti.

Le indagini hanno permesso di scoprire che l’uomo possedeva un’auto in disuso all’interno dello stesso parcheggio, utilizzata come deposito di grandi quantità di droga. La perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento di 54 pacchi di marijuana per un totale di 53 chilogrammi, 42 panetti di hashish per circa 4 chilogrammi, 9 ulteriori panetti di hashish per 550 grammi, 55 ovuli di hashish del peso di circa 565 grammi e 2 grammi di cocaina. È stato anche sequestrato materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze.

Il valore della droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato guadagni illeciti per circa 500.000 euro, alimentando le attività criminali locali. Durante le indagini, l’arrestato ha ironicamente commentato con gli agenti: “Avete fatto bingo”.

A seguito delle indagini e delle prove raccolte, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Piazza Lanza su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Nei giorni successivi, il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo la custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo