Operazione “Gotha 2”, premio FAPAV alla Polizia Postale

La Polizia di Stato ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il Premio FAPAV/ACE – Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, in riconoscimento dei risultati conseguiti nel contrasto alla pirateria audiovisiva. Il riconoscimento è stato attribuito alla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica per l’attività svolta nell’ambito dell’operazione “Gotha 2”, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania.

L’indagine, diretta dalla Procura Distrettuale di Catania, si è conclusa nel settembre 2025 con l’esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare, disposte nei confronti di soggetti operanti in Italia e all’estero. L’operazione ha interessato i vertici di un’organizzazione criminale dedita alla diffusione su larga scala di palinsesti televisivi in diretta e contenuti on demand protetti da diritti, riconducibili a piattaforme audiovisive di rilievo. Secondo le stime investigative, l’attività illecita avrebbe generato profitti mensili pari a diversi milioni di euro.

Nel contesto delle iniziative promosse da FAPAV, il direttore della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, Ivano Gabrielli, ha partecipato a una tavola rotonda istituzionale svoltasi a Roma, presso l’Associazione Civita, in occasione della presentazione dell’indagine Ipsos Doxa sugli stili di vita dei giovani italiani e sul loro rapporto con la pirateria audiovisiva.

Nel corso dell’incontro, Gabrielli ha illustrato l’esperienza maturata dalle strutture specializzate della Polizia di Stato nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati informatici, sottolineando “i rischi individuali legati alla fruizione illegale di contenuti audiovisivi, in particolare per le nuove generazioni”, e richiamando “l’impegno costante delle forze di polizia nel contrasto ai fenomeni di criminalità digitale”.

