Stop ai collegamenti con le Isole Minori e 71 licenziamenti

Cambio radicale per Caronte & Tourist: stop ai collegamenti con le Isole Minori e licenziamento di 71 marittimi.

Un’imminente svolta per Caronte & Tourist isole minori sconvolge il settore marittimo. A partire dal 30 settembre, l’azienda messinese non garantirà più i collegamenti verso le isole Eolie, Egadi e Ustica. Ciò comporterà la dolorosa necessità di un licenziamento collettivo coinvolgendo l’intero personale assegnato a queste rotte. La società ha avviato la procedura di licenziamento collettivo e la ha comunicata, come di consueto, ai sindacati dei lavoratori.

La decisione colpirà direttamente 71 marittimi, compresi 8 comandanti, 4 primi ufficiali, 3 secondi ufficiali, 7 direttori di macchina, 7 nostromi, 23 marinai, 4 giovani di coperta, 4 mozzi, 8 operai motoristi e 3 comuni di macchina. La società ha evidenziato l’urgente necessità di rispettare i termini stabiliti dalla normativa vigente per concludere questa procedura.

Le prime righe del documento richiamano l’attenzione sul recente sequestro delle navi traghetto Helga, Bridge e Ulysse da parte del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica. Questo sequestro è stato motivato dalla presunta incompatibilità di queste navi nel trasporto di persone a mobilità ridotta. Tuttavia, l’armatore ha costantemente respinto tali accuse.

Nonostante la difficile situazione, nessun incentivo all’esodo è previsto per i lavoratori marittimi coinvolti. Caronte & Tourist isole minori spiega che la riduzione dell’attività e l’onere finanziario derivante dalla liquidazione dei rapporti con il personale rendono impossibile l’aggiunta di ulteriori oneri, al di là di quelli imposti dalla legge.

