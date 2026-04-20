Messina Volley vince 3-1 e chiude seconda in classifica, ora i play-off

Il Messina Volley conclude la stagione regolare del campionato di Serie C femminile con una vittoria esterna per 3-1 sul campo del Volley ’96, risultato che consente alla formazione allenata da Marcela Nielsen di assicurarsi il secondo posto in classifica e l’accesso ai play-off promozione.

Nel primo set le ospiti impongono subito il proprio ritmo, costruendo un margine progressivo fino al 14-25, grazie anche ai contributi di Nielsen, Rebecca La Spada, Barbora Basile, Giulia Mondello, Alessandra Cuzzola e Michela Laganà. Il secondo parziale si mantiene inizialmente equilibrato, con le padrone di casa avanti in avvio, ma il Messina Volley recupera e allunga nel finale, chiudendo 19-25 e portandosi sul 2-0.

Nel terzo set il Volley ’96 reagisce, riuscendo a ribaltare il punteggio nel finale e aggiudicandosi il parziale per 25-23 con le giocate di Desirè Tumeo e Anna Chiara Foti. Nel quarto set le peloritane riprendono il controllo, mantenendo un vantaggio costante e chiudendo l’incontro con il definitivo successo.

Al termine della gara, Barbora Basile ha dichiarato: “E’ stata una bella partita, combattuta fino alla fine. Siamo state brave a restare concentrate nei momenti decisivi. Questi punti erano fondamentali per la classifica. Nonostante alcune difficoltà, abbiamo dimostrato compattezza nella fase conclusiva”.

Nel primo turno dei play-off il Messina Volley sarà inserito in un triangolare insieme alla Pallavolo Aragona, quarta classificata nel girone A, e all’Acicatena, terza nel girone C.

Volley ‘96 – Messina Volley 1-3 (14-25; 19-25; 25-23; 19-25)

Volley ‘96: Irrera n.e., Caragliano n.e., Tassone (Cap.) 7, Tumeo 15, Panetta 10, Fernandez n.e., Prinzivalli 11, Zangla, Cicciari n.e., Crisafulli, Foti 8, Scalisi (Lib. 1), Biancofiore (Lib. 2) n.e.

Messina Volley: Bisicchia n.e., Laganà (Cap.) 3, Mondello 8, Ignoto n.e., Basile 11, Nielsen 23, Arena M. n.e., Runci n.e., Arena S. n.e., Cuzzola 7, La Spada 7, Colombrita (Lib. 1).

All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Iudica e Saccullo.

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