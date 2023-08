Regione: 17 Milioni per il “Bonus Affitti” in Sicilia

La Regione Siciliana avvia l’erogazione del “Bonus Affitti” da 17 milioni di euro, per sostenere locatari di abitazioni pubbliche, private e popolari.

La Regione Siciliana avvia l’erogazione di un fondo di 17 milioni di euro per il “Bonus Affitti”. Dal 21 agosto al 20 ottobre 2023, gli interessati potranno richiedere il contributo relativo al 2021, rivolto ai locatari di abitazioni pubbliche, private o popolari. Le istanze saranno accettate solo online, tramite il portale digitale della Regione all’indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione, accessibile attraverso Spid o carta d’identità elettronica.

Il governatore Renato Schifani afferma: “Il Bonus Affitti è un’importante misura di sostegno sociale che mira a fornire un adeguato supporto finanziario alle famiglie siciliane più vulnerabili, riflettendo le loro reali necessità”. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, sottolinea: “In seguito alla crisi economica scaturita dalla pandemia, è cruciale offrire un concreto aiuto alle famiglie che lottano con gli affitti. Questo programma mira a garantire un accesso equo alle risorse e a proteggere coloro che sono in una situazione finanziaria precaria”.

Il bando regionale, consultabile sul sito ufficiale della Regione, dettaglia i requisiti e la documentazione richiesta per accedere al bonus. I potenziali beneficiari devono essere titolari di contratti di locazione di abitazioni pubbliche o private, nonché di alloggi popolari, registrati e in corso nell’anno di riferimento, 2021. Inoltre, è necessaria la presentazione della certificazione Ise/Isee dei redditi 2021, indicante la fascia di appartenenza reddituale. La residenza nell’immobile oggetto della richiesta è un requisito fondamentale, insieme al regolare pagamento dell’affitto. Dettagli ulteriori sono consultabili nel bando.

Per supporto tecnico e assistenza nella compilazione della richiesta online, è disponibile il numero 06 21129731, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00, esclusi i giorni festivi. In alternativa, è possibile inviare un’email a fondolocazionehelp@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni, è presente una sezione FAQ sul sito dell’amministrazione regionale.

