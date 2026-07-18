Incendio nella notte a Torre Faro, distrutti quattro veicoli in un garage

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella notte un garage privato situato in via Santa Domenica, a Torre Faro, provocando ingenti danni a veicoli e alla struttura. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, quando le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale. Poco dopo è stato avvertito anche un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti, creando apprensione tra le numerose persone presenti nella località balneare durante la stagione estiva.

Il rogo si è propagato rapidamente, coinvolgendo i mezzi custoditi nel garage. Il bilancio dei danni comprende due automobili, una minicar, una motocicletta e una bicicletta, tutti gravemente compromessi dall’incendio.

Per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area è stato necessario un lungo intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto hanno operato gli uomini del distaccamento Nord, supportati da un’autobotte inviata dalla sede centrale, che hanno lavorato per diverse ore prima di completare le operazioni di spegnimento.

L’incendio ha inoltre interessato la copertura dell’edificio, dove era installato un impianto fotovoltaico, causando ulteriori danni strutturali. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Ganzirri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Sono in corso le verifiche per quantificare i danni complessivi riportati sia dai veicoli sia dall’immobile. Le cause che hanno originato l’incendio restano al momento in fase di accertamento e gli investigatori non escludono alcuna possibile ipotesi.

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