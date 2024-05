Ponte sullo Stretto e Cassetto virtuale, per facilitare lo scambio di documenti

In vista della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, è stato istituito un nuovo strumento denominato Cassetto virtuale, mirato a semplificare lo scambio di documenti e comunicazioni con i destinatari delle procedure espropriative. Tale iniziativa, prevista dal Decreto Legge 35/2023, sarà attiva a partire dal 10 giugno prossimo.

L’avviso riguardante l’istituzione del Cassetto virtuale sarà pubblicato sui principali quotidiani nazionali e territoriali della Sicilia e della Calabria nella giornata di domani. Questo strumento si propone di dematerializzare il processo di scambio di comunicazioni tra le parti coinvolte e di agevolare l’accesso agli atti per i destinatari delle procedure espropriative correlate alla costruzione del ponte.

Il Cassetto virtuale rappresenta un’innovazione nel panorama delle procedure espropriative, poiché il suo utilizzo da parte degli interessati è facoltativo. A partire dal 10 giugno, i destinatari delle procedure espropriative potranno esprimere la loro volontà di attivare e utilizzare il Cassetto virtuale tramite un modulo disponibile sul sito web della società Stretto di Messina. Contestualmente, sarà attivo un servizio di help desk informatico dal lunedì al venerdì, raggiungibile al numero verde 800766472, per supportare coloro che decideranno di usufruire di questo strumento.

Il CEO della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, che conferma il progetto del Ponte sullo Stretto come promotore di soluzioni all’avanguardia. Tuttavia, è stato chiarito che la pubblicazione dell’avviso non comporta un’accelerazione delle procedure espropriative, ma costituisce una fase preliminare al lancio della fase attuativa degli espropri, prevista successivamente all’approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPESS, programmata per l’autunno.

