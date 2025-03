Il lavoro viaggia con noi: Adamo e Zingales, tappa formativa a Messina

A Messina si terrà una nuova tappa del tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi”, iniziativa promossa dalla Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro in sinergia con gli Organismi Nazionali di Categoria, dedicata all’orientamento e alla promozione della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’evento è organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina, in collaborazione con il Comune di Messina, l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Università degli Studi di Messina.

Nel corso dell’incontro tra Adamo e Zingales, sono stati definiti i dettagli della partecipazione degli studenti degli istituti superiori di Messina, che prenderanno parte alla manifestazione prevista per il prossimo 7 maggio in Piazza Duomo, dalle 9:00 alle 14:00. Durante la giornata, saranno allestiti diversi stand informativi con tematiche legate all’orientamento professionale, al supporto nella redazione del curriculum vitae e alla scoperta delle opportunità lavorative sul territorio.

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con consulenti esperti, che forniranno indicazioni sui percorsi da intraprendere per diventare Consulenti del Lavoro e sull’acquisizione di consapevolezza rispetto a competenze e aspirazioni personali. «Per il secondo anno consecutivo – ha dichiarato Maurizio Adamo – Messina accoglie il tour, lo scorso anno unica città siciliana, oggi affiancata da Palermo e Caltanissetta».

Il dirigente Leon Zingales ha evidenziato l’importanza dell’evento affermando: «È fondamentale offrire ai giovani strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro e costruire consapevolmente il proprio futuro. La partecipazione degli studenti rappresenta un’opportunità significativa per accrescere competenze e conoscenze utili all’ingresso nel mercato professionale».

