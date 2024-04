Esecutivo Cisl Messina: focus su ponte e sicurezza lavoro

L’Esecutivo provinciale della Cisl Messina, riunitosi all’Istituto Antonello, ha delineato le linee d’azione sindacale. Il segretario generale, Antonino Alibrandi, ha affrontato due tematiche cruciali: il Ponte sullo Stretto e la sicurezza sul lavoro.

Alibrandi ha sottolineato l’importanza del Ponte come opera in grado di ridisegnare il territorio, citando l’opera di Webuild a Roma come esempio di gestione consapevole dei disagi. Sebastiano Cappuccio ha enfatizzato il ruolo del Ponte nel rilancio economico e occupazionale.

Sulla sicurezza sul lavoro, Alibrandi ha evidenziato l’urgenza di promuovere la cultura della formazione fin dalle scuole, ricordando le recenti tragedie di Franchina e Pipitò. Cappuccio ha ribadito l’impegno della Cisl per una legislazione più incisiva, sottolineando la necessità di premiare le aziende virtuose.

Infine, Alibrandi ha sollevato la questione del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, auspicando il mantenimento della struttura come eccellenza nazionale, fondamentale per l’assistenza ai bambini.

L’Esecutivo Cisl Messina si impegna a promuovere il dialogo con le istituzioni per garantire lo sviluppo sostenibile e la sicurezza sul lavoro, oltre alla tutela delle eccellenze sanitarie regionali.

