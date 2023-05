“Gite scolastiche in Sicurezza”, i controlli della Stradale ad Agrigento

Controlli intensificati dei bus per gite scolastiche: un autobus inefficiente bloccato ad Agrigento.

Nel quadro della collaborazione tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, che ha dato vita nel 2015 all’iniziativa “Gite scolastiche in Sicurezza”, anche la Sezione Polizia Stradale di Agrigento sta effettuando numerosi controlli sui bus al fine di garantire il massimo livello di sicurezza nel trasporto scolastico.

I controlli si concentrano principalmente sulla regolarità amministrativa dell’azienda di trasporto, sull’idoneità del conducente e sull’efficienza del veicolo. Recentemente, questi controlli sono stati intensificati in previsione dell’aumento delle gite scolastiche.

Solo questa settimana sono stati controllati ben 10 autobus con partenze programmate da vari comuni della provincia. Durante uno di questi controlli è stato rilevato un problema sulla porta posteriore di un mezzo in partenza da Agrigento e diretto a Siracusa. Dopo varie verifiche, è emerso che la porta non si apriva quando il motore era spento, ponendo potenzialmente a rischio la sicurezza dei passeggeri.

Date la gravità della situazione, al conducente è stata inflitta una sanzione pecuniaria e gli è stato intimato di non proseguire il viaggio fino a quando la porta non fosse stata riparata o sostituita con un’altra efficiente. Fortunatamente, l’azienda ha provveduto a inviare un autobus efficiente per assicurare la gita, consentendo così ai ragazzi di raggiungere la loro destinazione in sicurezza.

