Il nuovo Reddito di Cittadinanza si trasforma in Garanzia per l’Inclusione

Secondo quanto riportato dal Messaggero e dal Sole 24 Ore, dal 1 gennaio 2024, arriverà il nuovo strumento, destinato ai nuclei familiari con un disabile, un minore, un soggetto con almeno 60 anni di età o una persona con assegno per l’invalidità civile. La Garanzia per l’Inclusione avrà un valore di seimila euro l’anno, ovvero 500 euro al mese. Il sostegno è erogato per 18 mesi e viene interrotto per un mese prima di riprendere per altri 12. L’importo è integrato fino a 3.360 euro (280 euro al mese) come contributo affitto.

La bozza del decreto prevede, inoltre, altre due politiche attive, la Prestazione di Accompagnamento al Lavoro e la Garanzia per l’Attivazione Lavorativa, riconosciute rispettivamente ai beneficiari del Rdc che abbiano sottoscritto un patto per il lavoro e a soggetti tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta.

Per favorire l’occupazione, la bozza del decreto prevede sgravi contributivi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, mentre per quelli a termine o stagionali lo sconto è del 50%.

Infine, lotta ai ‘furbetti’ del reddito: l’inasprimento delle sanzioni per le dichiarazioni false e truffe potrebbe comportare pene fino a sei anni di carcere. La bozza del decreto, inoltre, prevede altre misure come la proroga al 2025 per i contratti di espansione e l’aumento degli sgravi contributivi e previdenziali per i datori di lavoro domestici.

