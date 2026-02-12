Manutenzioni e PNRR per le case popolari, 156 alloggi coinvolti

Sopralluoghi istituzionali nei comuni di Ficarra e Milazzo per i vertici dell’IACP Messina. Il presidente On. Beppe Picciolo e il direttore generale Maria Grazia Giacobbe hanno incontrato a Ficarra il sindaco Basilio Ridolfo per esaminare lo stato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella frazione Matina. Gli immobili, interessati negli anni da interventi ordinari, presentano oggi criticità strutturali e manutentive. Nel corso della visita è stata evidenziata la necessità di programmare opere straordinarie sulle facciate, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e del decoro urbano.

Nel confronto si è inoltre valutata la possibilità di avviare un piano di riqualificazione energetica mediante fondi PNRR destinati alle ESCo o attraverso canali di finanziamento regionali, con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare le condizioni abitative. Il presidente Picciolo ha sottolineato l’intenzione di superare interventi episodici, avviando una programmazione strutturale sul patrimonio immobiliare locale.

A Milazzo, Picciolo, affiancato dalla consigliera di amministrazione Fabiana Bambaci, ha partecipato a un incontro con il sindaco Pippo Midili e i consiglieri comunali Nino Italiano e Antonino Amato.

Illustrata la proposta del Cda relativa alla procedura di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’efficientamento energetico di 74 alloggi a Milazzo e 82 a Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito della Misura PNRR REPowerEU – Missione 7, Investimento 17. Particolare attenzione è stata riservata a Santa Marina, dove si valuta anche la demolizione e ricostruzione di due palazzine, con possibile riallocazione temporanea degli inquilini e ipotesi di sviluppo in chiave Social Housing.

