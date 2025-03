Poesia e legalità, annunciati i vincitori della IV edizione del Premio Livatino

Nella ricorrenza della XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la Città di Trapani è stata scelta per ospitare il corteo nazionale. In tale contesto, la Giuria del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino” ha ufficializzato i vincitori della quarta edizione.

Presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo e composta da esperti del settore, la commissione ha valutato attentamente gli elaborati pervenuti, stilando la graduatoria definitiva delle due sezioni del concorso. La competizione ha registrato un’ampia partecipazione, con poeti provenienti da ogni parte d’Italia e da numerosi paesi esteri, evidenziando un elevato livello qualitativo delle opere.

Il Premio, organizzato senza alcun contributo pubblico o privato, nasce per volontà del poeta brolese Rosario La Greca con l’intento di onorare la figura del giudice Rosario Angelo Livatino, magistrato ucciso per il suo impegno nella giustizia e proclamato Beato dalla Congregazione delle Cause dei Santi per essere stato assassinato “in odium fidei”.

Per la Sezione A, dedicata alla poesia in lingua italiana a tema libero, la vincitrice è Annalena Cimino di Anacapri (Napoli). Nella Sezione B, riservata ai componimenti incentrati su legalità, libertà e giustizia, il primo premio è stato assegnato a Don Gino La Placa di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

Un riconoscimento speciale è stato dedicato alla memoria della Prof.ssa Ida Abate, biografa e docente di Lettere latine e greche del Giudice Livatino, scomparsa nel 2017. Quest’anno, il Premio Speciale è stato attribuito alla poetessa Luisa Di Francesco di Taranto per la poesia “Pativa la luna”.

In questa edizione, la Giuria ha inoltre conferito il “Premio Speciale Accademia Città di Udine” per la poesia più significativa dedicata al giudice Livatino. Il riconoscimento è andato al poeta Daniele Bedendo di Lendinara (Rovigo) per la composizione “Il Giudice sorretto dalla fede”.

Infine, la commissione ha assegnato Riconoscimenti Internazionali a personalità di spicco nei settori della cultura, della legalità e della musica. Per la cultura, il premio è stato attribuito alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024. Per la legalità, il riconoscimento è andato a Don Luigi Merola, presidente della Fondazione “A’ Voce d’’e Creature” Onlus di Napoli. Per la musica, il premio è stato assegnato alla cantante Ilaria Della Bidia.

