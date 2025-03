Il Ciclope di Euripide al Teatro Scaletta per il ventennale UniversiTeatrali

Il Nuovo Teatro Scaletta di Scaletta Zanclea ospiterà sabato 22 marzo alle ore 18:30 la rappresentazione di CICLOPE, un adattamento dell’omonimo dramma satiresco di Euripide, diretto da Michalis Traitsis per Balamòs Teatro. L’evento si inserisce nel programma “Venti di UniversiTeatrali”, rassegna organizzata per celebrare i vent’anni del Centro Internazionale di Studi sulla Performatività delle Arti e degli Immaginari Sociali “UniversiTeatrali”, fondato nel 2005 da Dario Tomasello, Gionni Boncoddo e Roberto Zorn Bonaventura come progetto dell’Ateneo messinese.

Lo spettacolo, tratto dal IX canto dell’Odissea, narra l’incontro tra Odisseo e Polifemo, simbolo del confronto tra intelligenza e brutalità. Nella versione curata da Traitsis, CICLOPE è affidato agli allievi del Centro Teatro Universitario di Ferrara: Michela Arcidiacono, Giuseppe Cota, Riccardo Danieli, Antonio Grieco, Chiara Marzullo e Lorenzo Trevisani. La trama segue Sileno e i Satiri, superstiti di un naufragio, ridotti in schiavitù da Polifemo. Odisseo, giunto sull’isola con i compagni dopo la guerra di Troia, ottiene cibo in cambio di vino, ma viene accusato ingiustamente da Sileno di furto. Il Ciclope rifiuta ogni spiegazione e deride le norme civili. L’eroe, allora, lo inebria, lo acceca con un palo ardente e riesce a fuggire, mentre Polifemo gli predice sciagure future.

Michalis Traitsis sottolinea che “rispetto all’episodio omerico, lo sguardo di Euripide sa impregnare il dramma di una profonda umanità”, evidenziando l’importanza emotiva e psicologica dei personaggi. Il coro dei Satiri, secondo il regista, “è il vero protagonista dello spettacolo”, conferendo un’impronta dionisiaca alla messinscena.

Il Nuovo Teatro Scaletta ospiterà ulteriori eventi della rassegna il 7 maggio: CRONACA DI UN ABISSO, con Dario Tomasello e Maria Rita Chierchia, e IL NOSTRO AMORE SCHIFO dei Maniaci d’Amore e KronoTeatro. “Venti di UniversiTeatrali” è promosso dall’Università degli Studi di Messina (COSPECS e DAMS), in collaborazione con Rete Latitudini, Nutrimenti Terrestri, Naxoslegge e Nuovo Teatro Scaletta.

© Riproduzione riservata.

