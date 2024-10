Pernotta in un B&B e fugge senza pagare rubando anche 400euro

Un uomo di 35 anni, residente a Giarre, è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” di Catania per i reati di furto e truffa. Secondo quanto riportato, il sospettato avrebbe alloggiato in un bed and breakfast del capoluogo etneo, da cui si sarebbe allontanato nelle prime ore del mattino senza saldare il conto dovuto per il soggiorno. L’uomo non si sarebbe limitato a sottrarsi al pagamento, ma avrebbe anche prelevato una somma di denaro custodita all’interno della struttura.

Durante la sua permanenza nel bed and breakfast, infatti, l’uomo avrebbe trovato una cassetta di sicurezza, collocata all’interno di una scrivania, da cui avrebbe asportato la somma di 400 euro. Il furto è stato scoperto non appena il titolare dell’attività è rientrato nella struttura, accorgendosi immediatamente dell’ammanco e decidendo di sporgere querela presso il Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale”.

A seguito della denuncia, gli agenti hanno avviato un’indagine approfondita e, grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella struttura, sono riusciti a identificare il responsabile. Determinanti, in questo caso, si sono rivelati alcuni tatuaggi distintivi dell’uomo, che lo hanno reso facilmente riconoscibile nei filmati, permettendo così alle forze dell’ordine di risalire alla sua identità.

L’uomo è stato denunciato per i reati di truffa e furto, mentre la somma sottratta non è ancora stata recuperata. Le indagini proseguono per chiarire se l’indagato possa essere coinvolto in altri episodi analoghi, considerando la modalità con cui ha messo in atto la sua fuga.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo