L’affettuoso saluto della comunità gioiosana al Dirigente Leon Zingales

di Maria Cristina Miragliotta – Mercoledì 30 ottobre, l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea ha organizzato una festa “a sorpresa” in onore del dirigente scolastico uscente, Prof. Leon Zingales, nominato Provveditore agli studi di Messina dal 28 ottobre. Zingales succede al Prof. Stello Vadalà, che ha lasciato l’incarico il 1º settembre per il pensionamento. L’evento ha celebrato il lungo servizio del Prof. Zingales che per undici anni è stato alla guida dell’istituto di Gioiosa Marea. Nel video alcuni momenti della serata.

Durante la serata, i partecipanti hanno vissuto momenti di allegria e commozione grazie alla proiezione di un video che ha ripercorso le principali tappe dell’attività di Zingales, tra eventi e successi, lasciando un’impronta significativa nella comunità scolastica. Alla cerimonia hanno preso parte docenti, personale scolastico e rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze dell’ordine e del clero, testimoniando la stima e il rispetto verso il dirigente uscente.

I festeggiamenti sono stati impreziositi da uno spettacolo di fuochi d’artificio, che ha reso la serata ancora più speciale, anticipando il momento conviviale. Successivamente, gli ospiti hanno gustato un delizioso e variegato buffet curato dagli studenti dell’Istituto alberghiero di Brolo, diretto dalla Prof.ssa Maria Ricciardello e offerto dal Preside uscente. A seguire, la musica scelta e diffusa dal DJ Salvatore Torre ha creato un’atmosfera vivace, con brani molto apprezzati che hanno accompagnato balli e momenti di festa tra i presenti.

La serata si è conclusa con foto di gruppo e danze, celebrando simbolicamente la lunga carriera del Prof. Zingales e l’avvio di una nuova fase come Provveditore a Messina, salutato dall’intera comunità con un caloroso abbraccio.

