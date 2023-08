Riaperto l’aeroporto Fontanarossa dopo l’eruzione dell’Etna

Riapre l’aeroporto di Catania, fine dei disagi.

L’aeroporto Catania Fontanarossa riapre dopo chiusura per l’eruzione dell’Etna. Voli cancellati e dirottati, passeggeri avvisati di verificare la situazione.

L’aeroporto di Catania Fontanarossa è tornato operativo dopo la chiusura provocata dall’eruzione dell’Etna. La struttura, chiuso dalle 5 di ieri mattina, ha riaperto alle 6 di stamane, come comunicato dalla società di gestione dell’aeroporto. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei loro voli direttamente con le compagnie aeree.

Durante la giornata di ieri, tutti i voli in partenza da Catania erano stati cancellati a causa dell’evento vulcanico. Nel frattempo, i voli in arrivo che non sono stati cancellati sono stati dirottati verso gli aeroporti di Trapani e Comiso.

La riapertura dell’aeroporto è avvenuta dopo una valutazione delle condizioni di sicurezza da parte delle autorità competenti. L’eruzione dell’Etna aveva provocato l’emissione di cenere e gas vulcanici nell’atmosfera, compromettendo la visibilità e la sicurezza delle operazioni aeree.

I disagi causati dalla chiusura temporanea dell’aeroporto hanno interessato numerosi passeggeri, ma la decisione di sospendere le operazioni era volta a garantire la massima sicurezza per tutti coloro che utilizzano lo scalo di Catania. Gli esperti continuano a monitorare da vicino l’attività vulcanica per adottare eventuali ulteriori misure precauzionali.

