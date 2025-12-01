Scoperti 74 indebiti percettori del RdC per 400 mila euro a Caltanissetta

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha concluso un’attività investigativa sul corretto utilizzo dei fondi destinati al Reddito di Cittadinanza, individuando 74 persone che avrebbero ottenuto il beneficio senza possederne i requisiti previsti. L’operazione trae origine da una ricognizione del Gruppo di Gela, che aveva segnalato diversi nuclei familiari potenzialmente privi delle condizioni necessarie per l’accesso alla misura di sostegno economico.

Sulla base di tali riscontri, i militari hanno esaminato le situazioni di circa cento famiglie, verificando la corrispondenza tra le dichiarazioni presentate all’INPS e le reali condizioni soggettive dei richiedenti. Le verifiche hanno consentito di deferire alla Procura della Repubblica 74 soggetti, per i quali continua a valere la presunzione di innocenza, residenti in prevalenza nei comuni di Gela e Niscemi.

Gli approfondimenti hanno evidenziato irregolarità nella documentazione prodotta, con dichiarazioni incomplete o non veritiere. Tra i casi rilevati figurano cittadini extracomunitari che non avrebbero maturato il periodo minimo di permanenza quinquennale in Italia, intestatari di veicoli di cilindrata elevata e persone con precedenti penali, anche riconducibili alla criminalità organizzata.

L’indagine ha esaminato contributi erogati per circa 900 mila euro e ha permesso di quantificare in 400 mila euro le somme percepite senza titolo. Gli esiti sono stati segnalati all’INPS, che ha bloccato ulteriori accrediti richiesti, per un ammontare stimato in circa 500 mila euro.

