Ficarra, inaugurata la luce artistica sulla Fortezza Carceraria

Il Comune di Ficarra è tra gli enti siciliani ammessi al finanziamento previsto dall’Avviso pubblico del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, emanato nel 2022, finalizzato all’illuminazione artistica di castelli, fortezze e altri edifici storici. Il progetto ha riguardato la Fortezza Carceraria del XVI secolo, uno dei principali elementi architettonici del borgo.

L’intervento, del valore complessivo di 80.000 euro, è stato sostenuto per il 90% con risorse del Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 della Regione Siciliana, mentre il restante 10% è stato coperto con fondi del bilancio comunale. Grazie all’installazione di un sistema a led RGB programmabile, sarà possibile modulare l’illuminazione dell’edificio con numerose combinazioni cromatiche, anche in occasione di ricorrenze e celebrazioni pubbliche.

“L’efficienza nelle procedure amministrative ci ha consentito di ottenere nuovamente un risultato positivo per la comunità”, ha dichiarato il sindaco Basilio Ridolfo, sottolineando il posizionamento del Comune nella graduatoria regionale. Il primo cittadino ha inoltre espresso ringraziamenti ai tecnici comunali, al responsabile unico del procedimento e ai professionisti che hanno curato progettazione e direzione dei lavori, oltre alla ditta esecutrice.

L’inaugurazione dell’illuminazione si è svolta il 4 novembre, in concomitanza con la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali, autorità militari e gli studenti dell’Istituto comprensivo di Brolo. Nel corso dell’intervento pubblico, il sindaco ha rivolto un saluto al parroco Don Giuseppe Cavallaro e ha ricordato le vittime dei recenti conflitti internazionali, nonché la comunità di Capizzi colpita dalla scomparsa del giovane Giuseppe Di Dio.

