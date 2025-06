Musolino contesta lo sfratto alle famiglie fragili a Messina

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha sollevato un’accusa nei confronti dell’amministrazione comunale di Messina per gli sfratti notificati a famiglie fragili con bambini, disposti per fare spazio a un bed & breakfast. Secondo quanto denunciato da Angela Rizzo, se confermate le circostanze, si tratterebbe di un’operazione priva di rispetto e di umanità, caratterizzata da cinismo e approssimazione. Musolino sottolinea come il preavviso di un solo giorno e il trasferimento fuori dalla città abbiano privato queste persone delle reti sociali, scolastiche e affettive che le sostenevano: “Questo non è sostegno, è ghettizzazione. L’inclusione non è uno slogan da sbandierare, ma un dovere che l’amministrazione Basile sta palesemente tradendo”.

La parlamentare ha inoltre sollevato dubbi sui costi sostenuti da contribuenti e Comune, interrogandosi sull’assenza di alloggi pubblici disponibili per fronteggiare l’emergenza abitativa e sul ricorso a soluzioni temporanee e onerose. “Quanto costerà questa operazione? Perché non vengono utilizzati spazi comunali? Quanto durerà questa precarietà?”, sono le domande che richiedono risposte immediate.

Infine, Musolino annuncia l’intenzione di rivolgersi all’Assessorato regionale che gestisce il fondo per la povertà, per ottenere delucidazioni sull’impiego delle risorse pubbliche a Messina: “È finito il tempo in cui la gestione dei più fragili può essere un paravento per approssimazione e, forse, per interessi che nulla hanno a che fare con il benessere dei cittadini”.

