Palermo, celebrata la ricorrenza della Virgo Fidelis

La Cattedrale di Palermo ha ospitato questa mattina la tradizionale celebrazione dedicata alla “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, in concomitanza con l’84° anniversario della battaglia di Culqualber e con la Giornata dell’Orfano. La funzione religiosa, officiata dall’Arcivescovo metropolita Monsignor Corrado Lorefice, si è svolta alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, che ha accolto il Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, insieme alle principali autorità civili e militari.

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, il Comandante del 12° Reggimento “Sicilia”, Colonnello Angelo Franchi, rappresentanze dell’Arma in servizio e in congedo, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e familiari dei caduti. L’accompagnamento musicale è stato affidato alla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e al coro Fidelis dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel suo intervento al termine della funzione, il Generale Del Monaco ha ringraziato le autorità presenti e ha richiamato il ruolo dell’Arma, affermando che i carabinieri “sono orientati al bene della collettività, servendo e proteggendo costantemente le comunità loro affidate”. Ha inoltre ricordato i tre elementi che caratterizzano la ricorrenza: la patrona “Virgo Fidelis”, istituita da Pio XII nel 1949; l’anniversario della battaglia di Culqualber del 1941, in cui un battaglione dell’Arma si sacrificò pur di non violare il giuramento; la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1948.

Il Comandante ha quindi consegnato a Monsignor Lorefice un’immagine della “Virgo Fidelis” e la tessera di socio benemerito dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Successivamente, nella caserma “Dalla Chiesa”, sono state attribuite le Targhe d’Argento ai neolaureati e i riconoscimenti di “Buon Profitto” agli studenti assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma.

