Approvati tre progetti Asp Messina per oltre 9 milioni di euro

Il Dipartimento per la Pianificazione Strategica della Regione Siciliana ha inserito tre interventi dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina nella graduatoria provvisoria delle opere ammissibili ai finanziamenti PR FESR 2021-2027, per un totale di 9.439.000 euro. Le risorse riguardano la realizzazione dell’elisuperficie di Taormina con parcheggio annesso, il miglioramento sismico dello stabile di Via Catania a Sant’Agata di Militello e il consolidamento dell’edificio denominato Ex Inam in Via Cattaneo a Patti.

Il progetto più rilevante economicamente è quello destinato al presidio territoriale di Taormina, pari a 5.350.000 euro. L’intervento prevede un parcheggio dotato di 76 stalli per visitatori, quattro stalli per persone con disabilità, due postazioni per la ricarica di auto elettriche, dodici aree dedicate ai motocicli e due spazi destinati a sosta e ricarica bus, con impianti alimentati da pannelli solari. È inoltre previsto l’acquisto di due navette elettriche per il collegamento tra il parcheggio e i presidi sanitari. L’elisuperficie sarà collocata su una struttura sopraelevata e collegata tramite scale e due elevatori montalettighe, che consentiranno il trasferimento dei pazienti verso i mezzi di emergenza.

Gli altri interventi, rispettivamente da 3 milioni e 1.089.000 euro, riguardano edifici già destinati a Ospedale di Comunità, Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale, finanziati con fondi PNRR. Le progettazioni sono state curate dall’UOC Tecnico dell’Asp, diretta dall’ingegnere Salvatore Trifiletti, che ha predisposto la documentazione in tempi ritenuti particolarmente rapidi.

“La soddisfazione per questa approvazione è davvero grande”, afferma la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. Cuccì aggiunge: “Rimaniamo fiduciosi in merito all’ammissione dei restanti progetti già presentati”.

