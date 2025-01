On. Leanza: adesione Micalizzi, un tassello importante per il PD

La Dott.ssa Giusy Micalizzi, attualmente Consigliere della Terza Circoscrizione di Messina, ha ufficializzato la sua adesione al Partito Democratico. La notizia, accolta con entusiasmo dall’On. Calogero Leanza, rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del PD all’interno del contesto istituzionale messinese.

Eletta nel 2022 con la lista civica “Cacciotto Presidente”, la Dott.ssa Micalizzi ricopre attualmente la carica di Presidente della Terza Commissione. La decisione di unirsi al Partito Democratico è stata illustrata dalla stessa consigliera, che ha sottolineato come questa scelta sia stata attentamente valutata e frutto di profonde riflessioni personali. “L’adesione al Partito Democratico è stata una decisione necessaria e ponderata, presa con profonda convinzione. Il PD rappresenta un partito moderato, in linea con i miei principi, e credo che possa offrire lo spazio necessario per lavorare con pragmatismo e concretezza, contribuendo attivamente alla politica cittadina e al benessere della comunità che rappresento,” ha affermato.

L’ingresso della Dott.ssa Micalizzi nel Partito Democratico assume particolare significato, segnando la presenza ufficiale del PD anche nella Terza Circoscrizione del Comune di Messina. L’On. Calogero Leanza, esprimendo soddisfazione per questa adesione, ha definito il percorso condiviso con la consigliera come un elemento fondamentale per la crescita del partito sul territorio. “L’adesione della Dott.ssa Micalizzi è un ulteriore tassello nel nostro percorso di crescita sul territorio. Lavorare insieme a figure istituzionali qualificate e motivate è fondamentale per affrontare le sfide del futuro,” ha dichiarato Leanza.

Con questa nuova adesione, il Partito Democratico consolida ulteriormente la propria presenza nel panorama politico messinese.

